Joe Biden, de man die geen president meer zou worden

Joe Biden is geen heilige, maar wel een man die van zijn fouten lijkt te leren. Het lijkt een kwestie van tijd voor hij president van de VS is.

Washington

Joe Biden (77) wordt – zoals het er nu uitziet – op 20 januari 2021 geïnaugureerd als de 46e president van de Verenigde Staten. Eigenlijk had niemand hier meer op gerekend, terwijl tot 2015 de carrière van Biden meer dan veertig jaar lang in het teken had gestaan van maar één ding: het veroveren van het Witte Huis.

De beslissing dat doel niet langer na te jagen leek te vallen toen Biden in mei 2015 zijn zoon Beau verloor aan een hersentumor. Politiek gezien was het verrassend dat hij zich niet kandidaat stelde voor het presidentschap in 2016, want Biden lag als vicepresident onder Barack Obama eindelijk op poleposition.

Biden had in zijn jeugdjaren één probleem: hij stotterde. E..

