Het felle abortus-debat in Polen is illustratief voor meer landen

Polen moet zijn abortuswet niet nog verder aanscherpen. Zo luidt de oproep van vijf politieke leiders in het Europees Parlement. Het felle debat in de oostelijke EU-lidstaat is illustratief voor meer landen.

‘Wij willen krachtig protesteren tegen deze ongekende aanval op de rechten en vrijheden van vrouwen in Polen’, schrijven de vijf fractievoorzitters, variërend van de christendemocratische EVP via de sociaaldemocratische S&D tot het radicale Europees Unitair Links, in een brief aan premier Mateusz Morawiecki.

Zijn land wordt al twee weken achtereen geconfronteerd met stakingen en dagelijkse demonstraties, waarbij ook de Rooms-Katholieke Kerk het moet ontgelden. De vlam sloeg in de pan toen het constitutioneel hof van Polen twee weken geleden een streep haalde door het recht op abortus bij kin..

