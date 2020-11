Brussel: alleen geld bij naleven van rechtsstaat

Brussel

Europarlementariërs reageerden jubelend op het akkoord. ‘Dit is een mijlpaal voor Europa. Een land dat de rechtsstaat niet respecteert, zet zijn EU-subsidies op het spel’, aldus D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. ‘Het valt niet uit te leggen aan EU-burgers waarom hun belastinggeld blijft doorvloeien naar lieden als Viktor Orbán of de Poolse regeringspartij, die systematisch de democratie en de rechtsstaat hebben afgebroken in hun landen. De EU is een waardegemeenschap en daarbij hoort: geen EU-geld meer naar corrupte autocraten.’

Haar CDA-collega Esther de Lange noemde het akkoord ‘een goede stap vooruit’. Ook de sociaaldemocraten en Groenen prezen het akkoord, waarb..

