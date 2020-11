Na twee dagen nog geen uitslag in de VS

Washington

Zo spannend leek het op voorhand niet te worden: Biden lag ruim aan kop in de peilingen. Maar toen de Amerikanen dinsdagavond hun bed opzochten, stond Trump op winst. Die trok hieruit de conclusie dat hij de verkiezingen al had gewonnen. Te vroeg, zo bleek, want de volgende morgen zag de wereld er heel anders uit: Biden stond op winst.

Hoewel de ochtend na de verkiezingen de meeste stemmen al waren geteld, viel er woensdag nog geen beslissing. Vooral in de swing states, de staten waar de uitslag op voorhand lastig te voorspellen was, steeg de spanning. In vrijwel al deze staten had Trump een voorsprong op Biden, maar deze verdween toen de poststemmen werden geteld en de uitslagen uit de grote steden binnendruppelden. Vo..

