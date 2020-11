Huizenga, Meijer en Moolenaar in het Huis

Drie Nederlandse Amerikanen zijn in de staat Michigan verkozen voor het Huis van Afgevaardigden in Washington. Ze zijn alle drie lid van de Republikeinse partij.

Holland

De zittende afgevaardigde Bill Huizenga kreeg in zijn district meer stemmen dan zijn Democratische tegenstander, de progressieve dominee Bryan Berghoef. Huizenga zit sinds 2011 in het Huis van Afgevaardigden. Zijn voorganger is de geboren Groninger Pete Hoekstra, de huidige Amerikaanse ambassadeur in Nederland.

In een ander district in Michigan won de Republikeinse kandidaat Peter Meijer van de Democrate Hillary Scholten. Meijer komt uit een familie van miljardairs, zijn grootvader is de oprichter van de grote Meijer-supermarktketen in Michigan en de buurstaten. Meijer wordt de opvolger van afgevaardigde Justin Amash, die als een van de eerste Republikeinen brak met president Donald Trump en als onafhankelijk politicus verder ging. Hij besloot zich niet kandidaat te stellen.

De Republikein John Moolenaar werd herkozen als afgevaardigde voor het midden van Michigan. Hij versloeg een tegenstander zonder Nederlandse wortels.

Michigan heeft een grote Nederlandse gemeenschap. Die Nederlandse Amerikanen wonen vooral in plaatsen als Holland, Zeeland, Drenthe, Noordeloos en Overisel. Veel inwoners zijn lid van de gereformeerde Reformed Church in America en zij stemmen doorgaans op Republikeinse kandidaten.

Randy Feenstra

In Iowa was ook een ‘Nederlandse’ verkiezingsstrijd, en ook die werd door een Republikein gewonnen. Randy Feenstra kreeg meer stemmen dan de Democraat J.D. Scholten. Feenstra is docent aan de reformatorische Dordt University in Iowa, vernoemd naar de stad Dordrecht. Hij profileerde zich in de campagne vooral als conservatief christen. In de Republikeinse voorverkiezing had Feenstra de zittende afgevaardigde Steve King uitgeschakeld. Die was voor de Republikeinen te rechts-nationalistisch en daarom steunde de partijleiding Feenstra. In Colorado won een Nederlandse Amerikaan de verkiezing voor een Senaatszetel. De Democratische oud-gouverneur John Hickenlooper versloeg zijn Republikeinse tegenstander. <