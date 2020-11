Deze opvolger van Martin Luther King wil graag senator worden

Raphael Warnock, dominee in de kerk van Martin Luther King Jr., is door naar de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen. Wint Warnock van ‘die-hard Trumpbondgenoot’ Kelly Loeffler, dan schrijft hij geschiedenis door als eerste zwarte Amerikaanse senator Georgia te vertegenwoordigen.

Dominee Raphael Warnock tijdens de Senaatsverkiezingen. 'Ik ben de zoon van een predikant in Georgia en mijn leven staat in het teken van dienstbaarheid.'

Atlanta

De vijfde opvolger van Martin Luther King Jr., die strijdt voor Georgia. Zo wordt de 51-jarige Raphael Warnock ook wel genoemd. Sinds 2005 is Warnock actief als dominee in de Ebenezer Baptist Church in Atlanta, de kerk waar King en zijn vader religieus leider waren.

In een poging om ook op politiek gebied in de voetsporen te treden van King, stelde de Democratische Warnock zich kandidaat in de verkiezingsstrijd om senator namens Georgia te worden. En die Senaatszetel komt steeds dichterbij, aangezien meer dan anderhalf miljoen Amerikanen op hem hebben gestemd (32,7 procent van de stemmen). Daarmee stoof hij onder meer de Republikeinse Kelly Loeffler voorbij (26 procent), die nu de zetel bezet houdt.

Geen van de kandidaten wist meer ..

