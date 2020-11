Amerikakenners houden hun hart vast

Kiezers in de rij bij een stemlokaal in New York.

Amsterdam

Heleen Mees, econoom: ‘Het leken saaie verkiezingen te worden. Biden had een stabiele voorsprong in de peilingen en leek president te worden. Maar hij heeft bijna moeite om het aantal stemmen van Hillary Clinton in 2016 bij te houden. Dat is buitengewoon schokkend. Ook de Senaat gaat niet naar de Democraten, zoals vooraf werd verwacht. Alles gaat slechter dan ze hadden gehoopt.

Wat economisch interessant is: alle peilingen gaven Biden de beste kans, maar in bijna alle staten zei een meerderheid van de kiezers te verwachten dat Trump nipt ging winnen. Het is dus misschien wel beter om daarop af te gaan. De wijsheid van de meerderheid ligt dichter bij de einduitslag dan al die peilingen. De verkl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .