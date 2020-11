Offensief leger Ethiopië in de grensregio Tigray

Terwijl veel ogen op de Amerikaanse verkiezingen zijn gericht, doen zich uiterst gevaarlijke ontwikkelingen voor in Ethiopië, een fragiele staat met meer dan 100 miljoen inwoners in de Hoorn van Afrika. Daar is het al maanden onrustig.

Addis Abeba

In de nacht van dinsdag op woensdag, toen met spanning werd uitgekeken naar de eerste stembusuitslagen in de VS, lanceerde het leger van Ethiopië een offensief tegen een afvallige regio waar een gewapend bestuur zetelt. Waarnemers zijn bang dat het conflict tussen de twee partijen tot een regelrechte burgeroorlog kan leiden.

Volgens de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, is het offensief een reactie op een aanval tegen een legerbasis in Tigray, een grensregio in het noorden waar al een tijdlang stemmen opgaan voor een afsplitsing van de rest van het multi-etnische Ethiopië. In een televisietoespraak op woensdag zei Abiy dat er bij de aanval op de legerbasis ‘meerdere’ doden waren gevallen. Volgens hem i..

