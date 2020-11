Stenen selfie in kathedraal

In de kathedraal van Santiago de Compostella is een wel heel bijzondere selfie ontdekt. Een van de steenhouwers die meewerkte aan de middeleeuwse kerk, heeft een stenen beeld van zichzelf achtergelaten. Dat ontdekte de Britse kunsthistorica Jennifer Alexander. Britse media melden dat Alexander bezig was met een 'steen-voor-steen-analyse' van de kathedraal in het noordwesten van Spanje toen ze het zelfportret ontdekte. De steenhouwer heeft het er achtergelaten tijdens zijn werkzaamheden aan de kerk, in de twaalfde eeuw. Dat deden steenhouwers wel vaker, het was een soort sport om zelfportretten achter te laten op plekken waar ze niet zo snel gevonden zouden worden. Al was dat vooral voorbehouden aan de belangrijke steenhouwers. Dit ging volgens Alexander waarschijnlijk om een medewerker van een lager niveau. Maar dat hield hem niet tegen zijn handtekening achter te laten. 'Hij had duidelijk een ander idee en zocht een plekje waar iemand die aan het gebouw werkte hem zou ontdekken, maar hij niet zichtbaar zou zijn voor de geestelijken', zegt ze tegen de website Artnet.