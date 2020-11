Voor internationale orde is verschil tussen Trump en Biden klein: ‘De EU wordt hoe dan ook sterker’

Het America First van Trump is voor veel Europese nationalisten een bron van inspiratie. Toch verwacht Rob de Wijk meer Europese integratie. ‘De grootste bedreiging komt niet van Xi, Putin of Trump, maar van het nationalisme in Europa zelf.’

Den Haag

‘Persoonlijk maakt het me niet zoveel uit of Trump wint of Biden’, zegt Rob de Wijk, veiligheidsexpert, oprichter van The Hague Centre of Strategic Studies van de Universiteit Leiden en veelgevraagd commentator in de media. Het klinkt verrassend uit de mond van iemand die zojuist met zijn collega’s van het HCSS een rapport schreef, ‘De Nederlandse belangen en het multilaterale systeem’. Strekking: de verzwakking van de multilaterale orde – het geheel van organisaties als de EU, de VN, de NAVO of de Wereldhandelsorganisatie WTO – is heel slecht voor landen als Nederland, die niet sterk genoeg zijn om hun eigen belangen te beschermen.

Als Trump wordt herkozen, dan zal hij zijn sloopwerk aan de multilaterale orde toch voortzetten?

‘Da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .