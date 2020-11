VS stappen uit akkoord van Parijs

Vandaag stappen de VS officieel uit het akkoord van Parijs. Als Trump de verkiezingen in de VS wint, is dat een ramp voor het internationale klimaatbeleid. Als Biden wint, kunnen de VS op korte termijn weer toetreden en blijft de schade beperkt.

Archieffoto van de Eiffeltoren van 11 december 2015 toen 197 landen in Parijs besloten hun uitstoot van broeikasgassen zo af te bouwen dat de opwarming van het klimaat eind deze eeuw beperkt blijft tot 2 graden, of liever nog 1,5 graad.

Parijs

Wie de Amerikaanse verkiezingen ook wint, één ding is zeker: de VS treden vandaag uit het klimaatakkoord van Parijs, de historische overeenkomst uit 2015 waarbij 197 landen besloten hun uitstoot van broeikasgassen zo snel af te bouwen dat de opwarming van het klimaat eind deze eeuw beperkt blijft tot 2 graden, of liever nog 1,5 graad.

Met hun ‘clexit’ scharen de VS zich definitief in een klein clubje ‘klimaatschurken’ (Iran, Turkije plus failed states als Eritrea, Irak, Libië en Jemen). Met dien verstande dat die landen nog formeel meedoen, al hebben ze het akkoord niet geratificeerd. De VS zijn nu dus het enige land ter wereld dat niet meedoet aan Parijs.

Waarom stappen ze er ook alweer uit?

