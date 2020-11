Het uiteenvallen van ISIS en al-Qaeda schept een gevaarlijke stroom aan kleine terroristen

aanslag. Deze keer was de Oostenrijkse hoofdstad Wenen aan de beurt. Een twintigjarige schutter, Albanees van etnische afkomst, maar opgegroeid in Noord-Macedonië, doodde maandagavond vier mensen en verwondde er 22. Dinsdagavond waren zeven mensen nog in levensgevaar. De schutter werd door de Oostenrijkse politie doodgeschoten. De dader was in april vorig jaar veroordeeld voor het uitreizen naar Syrië en aansluiting bij ISIS; hij werd in december vrijgelaten en als laag risico ingeschat. Dat was een beoordelingsfout met grote gevolgen. Ook deze aanslag valt niet te bagatelliseren. Maar er zijn wel kanttekeningen te maken die al te clichématige beeldvorming tegengaan.