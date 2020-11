Coronaslachtoffers op kerk in Peru en protesten in islamitische wereld: 7 dagen in 7 foto’s

Voor- en tegenstanders (in kostuums van The Handmaid’s Tale) van de conservatieve Amy Coney Barrett protesten tegen haar aanstelling als Amerikaanse opperrechter in Washington D.C. op 26 oktober. - afp / Nicholas Kamm





Aanhangers van de Islami Andolan Bangladesh-partij proberen door een politiebarricade te breken in hun mars naar de Franse ambassade in Dhaka op 27 oktober. Het was een week van protest in de islamitische wereld nadat de Franse president Emmanuel Macron verkondigde nooit een verbod uit te vaardigen op het publiceren van cartoons van de profeet Mohammed. - epa / Monirul Alam





Medewerkers van de Hermitage in Amsterdam pakken op 28 oktober het midde..

