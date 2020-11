Mensen uit puin in Izmir gered

Reddingswerkers hebben zaterdag ruim honderd overlevenden uit het puin gehaald in de stad Izmir in het westen van Turkije, die zwaar is getroffen door de aardbeving van vrijdag. Minister van Stedelijke Planning Murat Kurum zei zaterdag dat de reddingsoperatie zal doorgaan. Daarvoor zijn ongeveer vijfduizend reddingswerkers, twintig speurhonden en circa 750 voertuigen ingezet. Volgens de staatszender TRT ligt er nog een aantal mensen onder het puin van acht gebouwen in Izmir die door de aardbeving zijn ingestort. Voor de opvang van de slachtoffers van de aardbeving zijn 750 tenten en mobiele keukens voor het verstrekken van voedsel aan ruim 50.000 mensen neergezet in Izmir, aldus Kurum. Minister Ziya Selçuk van Onderwijs schreef op Twitter dat de scholen in de miljoenenstad uit veiligheidsoverwegingen een week dicht zullen blijven. Volgens de Turkse autoriteiten zijn door de aardbeving die een kracht van 6,7 op de schaal van Richter had zeker 26 doden gevallen en meer dan 800 mensen gewond geraakt. Na de aardbeving zijn er ruim 520 naschokken geregistreerd. <