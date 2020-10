Curaçao wilde het toerisme uitbreiden, maar toen brak corona uit. ‘Heb ik hier 26 jaar hard voor gewerkt?

Daar stond-ie dan, in maart dit jaar. Hij keek naar een leeg terras en zag een deur die met een stevige ketting was afgesloten. Zelf had hij ontheffing moeten vragen, anders had hij vanwege de lockdown niet eens op zijn werk mogen komen. Farley Hollander voelde de moed in zijn schoenen zakken. ‘Heb ik hier nu 26 jaar zo hard voor gewerkt?’

Playa Piskadó is in trek bij vogels, snorkelaars en badgasten.

Willemstad

Hij vertelt het verhaal inmiddels met een brede glimlach. Hollander, de 52-jarige manager van het Avila Beach Hotel op Curaçao, is immers een man die zijn aandacht het liefst richt op wat beter kan. Dreigde door corona het toerisme op het Caribisch eiland in te storten? ‘Dan gaan we kijken wat we anders kunnen doen.’

Want COVID-19 heeft nauwelijks voet aan de grond gekregen op Curaçao, maar het virus kwam wel juist in het jaar waarin de regering had besloten het eiland als vakantiebestemming nadrukkelijker te promoten. Niet vreemd als de economie van een land al jaren krimpt, terwijl het toerisme als enige groeicijfers van rond de 15 procent laat zien en bijna 20 procent van de beroepsbevolking van een redelijk veilig inkomen vo..

