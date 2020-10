Dader Nice al eerder geweldpleger

De 21-jarige Tunesiër die donderdag in Nice drie mensen vermoordde, is eerder gearresteerd voor het gebruik van geweld.

Nice

Volgens justitie in Tunesië gebeurde dat in 2016. De man gebruikte bij dat incident een mes, net als bij de aanslag in Nice. Justitie in Tunesië is een onderzoek begonnen naar de man. De man vertrok in september uit Tunesië en meldde zich als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij reisde daarna via de Italiaanse stad Bari naar Nice.

De man had volgens de autoriteiten een koran, twee telefoons en drie messen bij zich en schreeuwde ‘Allahu Akbar’ (God is de grootste). Hij sneed de kelen door van een vrouw (60) en een 55-jarige man die in de kerk werkte. Ook stak hij een 44-jarige vrouw. Zij kon vluchten, maar overleed later alsnog aan haar verwondingen. De politie schoot de aanvaller uiteindelijk neer.

De Franse autoriteiten hebben vrijdag een 47-jarige man aangehouden in verband met de aanslag. Hij zou in contact hebben gestaan met de jonge Tunesiër, berichten Franse media op basis van anonieme bronnen. Hij wordt door de politie verhoord.

Vanwege de recente aanslag stuurt de Franse regering 120 extra politieagenten naar Nice. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maakte dat vrijdag bekend na topoverleg met president Emmanuel Macron. De minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian kondigde ook aan dat ambassadeurs de instructie krijgen om hun ambassades en Franse burgers in het buitenland beter te beveiligen.

Die oproep volgt na internationale anti-Franse protesten tegen president Macron. Tienduizenden mensen zijn vrijdag de straat opgegaan in Pakistan, Bangladesh en de Palestijnse gebieden voor anti-Franse protesten. Demonstranten trokken door de straten van hoofdstad Dhaka en scandeerden leuzen als ‘boycot Franse producten'. Ook droegen ze spandoeken waarop de Franse president Emmanuel Macron ‘de grootste terrorist ter wereld' wordt genoemd. In Pakistan gebruikte de politie traangas tegen duizenden demonstranten die richting de Franse ambassade in Islamabad liepen. Sommige actievoerders probeerden door de barricades van de politie te breken.

In de islamitische wereld wordt al langer gedemonstreerd tegen Frankrijk. Boze moslims verwijten Macron islamofoob te zijn. De Franse leider heeft zich na de recente moord op leraar Samuel Paty fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed, iets wat onder moslims erg gevoelig ligt. ‘Macron kent de macht van de islam niet', zei een demonstrant in Dhaka.

ontslag

Een leerkracht van een Brusselse basisschool is op non-actief gesteld omdat hij zijn groep acht spotprenten had laten zien van een naakte profeet Mohammed. De gemeente Molenbeek, het bestuur van de openbare school, kwam in actie nadat ouders hun beklag hadden gedaan. De leerkracht gebruikte de cartoons voor een les maatschappijleer, schrijft de Franstalige krant La Libre. Leerlingen die ze liever niet wilden zien, kregen het advies even niet te kijken. <