De felle kritiek op Macrons aanpak van islamitisch radicalisme is hypocriet

De reactie van de Turkse president Erdogan op de stelling van de Franse president Macron dat de islam in crisis verkeert, is op z'n minst kortzichtig. De islam heeft een levensgroot probleem, zeggen ook islamitische leiders.

Frankrijk werd donderdag opnieuw getroffen door een terreuraanslag, nu in en bij de basiliek in Nice. Een 70-jarige vrouw werd in de kerk 'vrijwel onthoofd', twee anderen werden door messteken om het leven gebracht.

De islam in Frankrijk heeft echt een probleem. Wie daar na de moord op de leraar Samuel Paty nog aan twijfelde, heeft na de aanslagen in de basiliek in Nice toch wat uit te leggen. Want daar was niemand die de profeet Mohammed zou hebben beledigd door nog eens de spotprenten van Charlie Hebdo te laten zien, zoals Paty deed in een les over vrijheid van meningsuiting. Dit was puur extremistisch geweld, in naam van de islam.

Begin deze week haalde de Turkse president Erdogan nog weer eens fel uit naar de aanpak van dit extremisme, zoals de Franse president Macron dat wil doen – en naar de verdediging van Macron door andere Europese leiders. Niet alleen Frankrijk maar heel Europa ‘is in de ban van een islamofobie die in het Westen is overgega..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .