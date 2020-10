‘Conservatieve’ coup in Londen

De visserijkwestie spreekt tijdens de brexitonderhandelingen het meest tot de verbeelding, maar de onenigheid over staatssteun zegt meer over waar het Verenigd Koninkrijk heen wil.

Londen

De Britten willen de vrijheid hebben om hun bedrijven te helpen, wat in strijd zou zijn met Europese regels. Dat is ironisch, want was het niet Margaret Thatcher die een cruciale rol speelde bij het invoeren van die regels? In eigen land had deze neoliberale revolutionair alles wat los en vast zat geprivatiseerd. Industrieën die niet zonder staatssteun konden vielen om, zoals de mijnen en scheepsbouw.

Vier decennia later wil de Britse regering ervoor zorgen dat de staat de mogelijkheid heeft om de noordelijke streken te helpen die door Thatcher in de steek waren gelaten, zeker nu Brusselse streeksubsidies wegvallen. De beoogde staatshulp is echter vooral bedoeld voor de techsector, want de Britten willen hun eigen Silicon Valle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .