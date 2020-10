VS torpederen de benoeming van Nigeriaanse topvrouw tot voorzitter van WTO

Washington

Onduidelijk is of de Verenigde Staten hiermee de WTO willen dwarsbomen, of dat er gegronde inhoudelijke bezwaren zijn. President Donald Trump heeft de WTO bij herhaling een ‘vreselijk instituut’ genoemd, dat bovendien te veel op de hand van China is naar zijn zin.

De voorzitter wordt normaliter benoemd op basis van consensus van alle 164 lidstaten. Vrijwel alle WTO-leden steunen Okonjo-Iweala.

Zij was twee keer in de race voor het presidentschap van de Wereldbank en staat bekend als een zeer bekwaam en integer politicus, netwerker en econoom. Ze is nu voorzitter van GAVI, het internationale samenwerkingsverband dat zich inspant om vaccins toegankelijk te maken in ontwikkelingslanden. In die hoedanigheid zei ze eerder dat de WTO e..

