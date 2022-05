Liefde, eenzaamheid en God in de brieven van Rilke

Naast zijn gedichten, dagboeken, essays en een enkele roman heeft schrijver Rainer Maria Rilke meer dan 17.000 brieven nagelaten. De titel Verzamelde brieven is dus lichtelijk overdreven; het gaat in feite slechts om een heel kleine selectie. Maar deze selectie geeft wel een goede indruk.

Ik cirkel rond God, rond de oeroude toren,

ik cirkel millennia lang,

en ik weet nog niet wat ik ben: een valk, een storm

of een groot gezang.

Iemand die zoiets als jongeling dicht, ontbreekt het niet aan zelfbewustzijn, want hij weet weliswaar nog niet precies wat hij is, maar alle drie de mogelijkheden maken hem uniek, tillen hem uit boven gewone stervelingen. Het zijn regels van Rainer Maria Rilke (1875-1926), die in een van zijn brieven schrijft: ‘Schenkt niet enkel de Liefde, met de kunst, de vrijheid om boven de menselijke mogelijkheden uit te stijgen, om groter, edelmoediger, en zo nodig bedroefder te zijn dan gewone stervelingen?’ Hier is iemand die ‘ik’ durft te zeggen, nog voor hij ‘God’ zegt, en die sterk het besef heeft dat hij er..

