Alrijne doet aangifte na besmetting collega's

Het Alrijne Ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen een met corona besmet familielid van een patiënt, die medewerkers doelbewust heeft blootgesteld aan besmettingsgevaar door ter plekke persoonlijke beschermingsmiddelen af en uit te doen. Vier medewerkers van het ziekenhuis, met vestigingen in Alphen, Leiden en Leiderdorp, zijn inmiddels positief op corona getest. <

beeld anp

Drie provincies willen af van contract met Keolis

Gelderland, Flevoland en Overijssel willen af van een contract waarin een deel van het busvervoer in de drie provincies is gegund aan het ov-bedrijf Keolis. Dat was dinsdag te lezen op de website van provincie Gelderland. 'Na juridisch onderzoek hebben de provi..

