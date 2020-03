Vrouw (29) opgepakt om beschieten bussen

Een 29-jarige vrouw uit Eindhoven is woensdagmiddag opgepakt, omdat zij meerdere bussen in Eindhoven zou hebben beschoten. Dat gebeurde dinsdagavond. De politie kreeg toen diverse meldingen binnen van gesneuvelde ruiten. Ook werden bushokjes vernield. <

Aantal griepgevallen neemt weer toe

Hoewel de kortstondige griepepidemie vorige week door gezondheidsinstituut Nivel nog als beëindigd werd verklaard, is het aantal mensen met griepachtige klachten de afgelopen week juist weer toegenomen. Nivel meldde woensdag dat er gemiddeld 104 mensen per 100.000 inwoners met griepverschijnselen zijn gemeten in de landelijke monitor. <

