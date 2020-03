Braziliaan met 15 kilo aan goud aangehouden

De Koninklijke Marechaussee, douane en FIOD hebben op Schiphol een 27-jarige Braziliaan aangehouden die in het bezit was van vijftien kilo aan goudstaven. Hij wordt verdacht van witwassen. De douane controleerde de bagage van de man die vanuit Rio de Janeiro kwam en op doorreis was naar Hongkong. <

'MH17-proces belangrijk in waarheidsvinding'

De aanstaande rechtszaak tegen vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 betekent volgens premier Mark Rutte nog niet het einde van het hele proces. 'Dit is een heel belangrijke stap om tot waarheidsvinding te komen, maar ook gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden.' Er wordt nog steeds gekeken naar andere betrokkenen en het onderzoek gaat dus voort, aldus Rutte v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .