Nog geen hulp aan bedrijven om corona

Den Haag

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) overweegt nog niet om bedrijven te helpen die economische schade ondervinden van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Hij krijgt wel signalen van bedrijven, maar dit valt volgens het kabinet onder het ondernemersrisico. 'Hoort er ook bij, helaas', zegt Wiebes' collega Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel. 'We volgen het nauwgezet', aldus de minister. Hoe groot de schade is voor Nederlandse bedrijven is volgens Wiebes nog niet duidelijk. 'Maar het is niet verwonderlijk dat we daar potentieel het meeste last van hebben. We zijn een handelsland. Dat maakt ons kwetsbaarder voor dit soort dingen.' <