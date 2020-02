AEX-index sluit vrijwel onveranderd

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag nagenoeg onveranderd gesloten, terwijl elders in Europa overwegend rode cijfers waren te zien. Beleggers deden het even rustig aan na een zeer drukke cijferweek en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China in de gaten. Op het Damrak stond NIBC in de schijnwerpers na een overnamebod op de bank. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vlak op 629,23 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 982,53 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen tot 0,6 procent omlaag, Frankfurt noteerde een fractie lager. NIBC dikte ruim 6 procent aan op de lokale markt. Investeerder Blackstone wil de Haagse zakenbank overnemen voor ongeveer 1,5 miljard euro. Volgens NIBC zijn de gesprekken met Blackstone in een gevorderd stadium. Met de twee grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone al afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was koploper in de AEX met een koerswinst van 2,9 procent. Aegon (plus 1 procent) toonde wat herstel dankzij een adviesverhoging door Citi.