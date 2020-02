Dan maar exameneisen omlaag

De havo-eindexamens Duits en Frans zijn in 2019 zo slecht gemaakt dat het ministerie van Onderwijs tijdelijk het toetsniveau wil verlagen. Het Odulphuslyceum in Tilburg pleit voor een andere manier van toetsing.

Tilburg

Een timer met tien minuten staat op het scherm en docent Annika Horijon heeft een hesje met de Duitse vlag aangetrokken. De klas, 5 havo, weet: zolang de Bundesflagge om de leraar hangt, is Nederlands uit den boze. Wat volgen, zijn gesprekjes over de lievelingskleuren, -muzikanten en -gerechten van de leerlingen. Duits voert de boventoon, tot de gesprekken echt inhoudelijk..

Horijon hoopt met foefjes als het hesje het vak Duits op het Odulphuslyceum in Tilburg een speelser karakter te geven. Dat is nodig, want uit een rondgang onder de leerlingen blijkt het enthousiasme voor het vak niet groot te zijn. De redenen waarom zij hier zitten: de taal lijkt op Nederlands, ze zijn beter in alfa- dan bètavakken en ‘het is nog altijd beter dan Frans..

