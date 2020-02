Nederlanderschap kwijt door genocide

Den Bosch

Het Nederlanderschap van een 64-jarige man uit Eindhoven is terecht ingenomen, oordeelt de rechtbank. De man had bij zijn asiel- en naturalisatieprocedure verzwegen dat hij betrokken was bij de genocide in Rwanda 'terwijl hij wist dat dit in die procedures van groot belang was'. De staatssecretaris besloot daarop zijn Nederlanderschap in te trekken. De rechtbank stelt dat dit mocht. De man woont inmiddels ruim twintig jaar in Nederland, en kreeg het Nederlanderschap in 2006. De rechtbank kent hem wel een schadevergoeding van 3000 euro toe, omdat er niet binnen redelijke termijn is beslist over zijn bezwaar tegen de intrekking. <