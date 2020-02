UvA heeft spijt van uitnodiging aan Nelson

Amsterdam

De UvA was onvoldoende op de hoogte van 'zijn activistische houding en uitspraken' en zou hem zeker niet hebben uitgenodigd als dat wel bekend was geweest, zegt de directeur van het College Sociale Wetenschappen van de UvA, Richard van der Wurff. 'Het spreekt voor zich dat wij pedoseksualiteit sterk afkeuren, seks met kinderen is onder geen beding of omstandigheid goed te praten.' Nelson was donderdagavond te zien in een aflevering van het televisieprogramma Danny op straat. Nelson was daarin ook onderweg om een gastcollege te geven op de UvA. De universiteit had hem gevraagd om te praten over zijn gevoelens als pedofiel en over wat het betekent om daarmee te leven maar er niet naar te handelen.

politieke partij

Nelson zegt in het tv-programma dat hij een politieke partij wil oprichten om de leeftijd waarop een minderjarige vrijwillig seks mag hebben te verlagen. Ook meent hij dat kinderen van 2 à 3 jaar 'ontwikkeld genoeg' zijn om te bepalen of ze seks willen hebben, omdat ze ook ontwikkeld genoeg zijn om te bepalen of ze een ijsje willen of naar de speeltuin, zegt hij tegen presentator Danny Ghosen.

Op sociale media leidde de uitzending tot veel ophef. Ghosen zei donderdag in Op1 dat over een eerdere aflevering, waarin jongeren te zien waren die rondlopen met machetes, ook commotie ontstond. 'Er worden wel jongeren doodgestoken door dat soort jongeren, dus natuurlijk moeten we dat laten zien. Pedofielen, die lopen ook elke dag rond', aldus de presentator.

De uitzending zou ook de reden zijn geweest dat donderdagavond enkele mensen boos verhaal kwamen halen bij een woning in Lelystad. Volgens het AD woont Nelson daar. Een politiewoordvoerder kon daar niet op ingaan, maar meldt wel dat enkele mensen boos waren op een bewoner van een woning die de politie de komende tijd extra in de gaten houdt. <