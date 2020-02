Plastic ring nekt otter bij Nieuwkoop

Amsterdam

Vermoedelijk komt de ring uit zwerfafval. Volgens de boswachter is de nog jonge otter, zo’n tien maanden oud, met zijn gestroomlijnde lijf in de ring gezwommen en raakt hij hem door zijn dikke vacht niet zomaar kwijt. Pietersen is bezorgd: ‘Het is een jonge otter die nog iets zal groeien. Dan kan de ring verstikkend gaan werken.’ Natuurmonumenten onderz..

De beelden van de Nieuwkoopse otter zullen de discussie over zwerfafval vermoedelijk nieuw leven inblazen. Natuurmonumenten ziet het incident als ‘een wake-upcall’: ‘Plastic hoort echt niet in onze natuur thuis.’ De zogeheten Green Deal moet ervoor zorgen dat tegen 2030 alle verpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht, herbruikbaar of re..

