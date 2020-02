Mijn zoon vertelt aan de tweeling van bijna 4 dat oma en opa de volgende dag op hen komen passen en dat oma dan ’s avonds voor hen gaat koken. Het jongetje reageert: 'Nee papa, opa moet koken, want oma gaat met ons spelen. Mijn zoon legt uit dat oma het moet doen, want opa kan niet koken. Even later komt het meisje in paniek bij hem en zegt: 'Papa, je moet opa wel leren hoe hij Ne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .