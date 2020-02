Kerk heeft naast privacyverklaring een geheimhoudingsprotocol nodig

Ik pleit ervoor dat kerken niet alleen een privacyverklaring hebben, maar ook een geheimhoudingsprotocol, waarin de opvattingen over geheimhouding en de (gewenste) beperking daarvan staan vermeld, zodat die aan de leden van de gemeente bekend zijn. Dat stelt Leendert Verheij, oud-president van het gerechtshof Den Haag en voorzitter van de kerkenraad Nederlands-gereformeerde kerk Den Haag-Rijswijk.

Vaker dan alleen bij hoge uitzondering is het in de kerk gewenst - en soms moreel verplicht! - om toevertrouwde informatie met een of meer andere geheimhouders te delen. (beeld Paul Maguire)