Een gemiddeld kind is wat anders dan een normaal kind

Schooladvies lijkt niet om het geluk van het kind te draaien, maar om de terreur van gemiddelden en onze doorgeslagen manier van het labelen van kinderen. En zolang we dit systeem in stand houden, zullen ouders zich daarnaar gedragen, stelt Peter de Vries. Hij doet promotieonderzoek naar ouderbetrokkenheid aan de Universiteit Utrecht.

Hoeveel schitterende eigenheid pakken we van kinderen af met een label dat het 'niet normaal' is, terwijl we gewoon met een kind te maken hebben dat supercreatief is? (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)