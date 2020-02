Kades en straten onder water

Hoogwater leidde maandag op diverse plekken in Nederland tot problemen en voorzorgsmaatregelen. In Dordrecht kwam een kade onder water te staan en moesten zandzakken voorkomen dat water de huizen instroomde. Ook in Zwijndrecht en Rotterdam liepen straten onder.



redactie nd 11 februari 2020







DELFZIJL - Havenstad Delfzijl heeft vanochtend de coupuredeuren gesloten i.v.m. de hoge waterstand. Aanlandige wind stuwde het water bij vloed de havenstad in waardoor het over de kades liep. Sommige geparkeerde auto’s moesten worden weggesleept. Een andere auto stond al in het wassende water, en zou net worden opgetakeld toen de eigenaar opdook. Hij kon de auto nog net bereiken om het uit het water de hoogte op te rijden. COPYRIGHT ANJO DE HAAN / HOLLANDSE HOOGTE (beeld anp / Anjo de Haan)