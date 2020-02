Hoogopgeleide migranten komen niet naar Nederland

Den Haag

Ruim 4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit internationale kenniswerkers. Dat percentage is beduidend lager dan in veel andere Europese landen. In Luxemburg komt een kwart van de beroepsbevolking uit het buitenland. In Zwitserland 13 procent. Alleen Finland kent een lager percentage internationale kenniswerkers dan Nederland. Een verklaring voor de cijfers geeft het onderz..

