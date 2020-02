AIVD waarschuwt voor een tweede generatie salafistische aanhangers die op lange termijn ‘een serieuze bedreiging’ vormt

In Nederland ontstaat ‘een tweede generatie salafistische aanjagers’ die op lange termijn ‘een serieuze bedreiging’ vormt voor de Nederlandse rechtsstaat. Die aanjagers van de fundamentalistisch-islamitische stroming streven naar een ‘parallelle samenleving’ waarin de Nederlandse wetgeving niet geldt.

Den Haag

Alarmerende woorden van Dick Schoof, onder ede uitgesproken tegenover de parlementaire ondervragingscommissie. De directeur van de veiligheidsdienst AIVD was maandagochtend de eerste van negentien betrokkenen die de komende weken door de commissie worden verhoord.

Na hem volgen ambtsdragers, deskundigen en vertegenwoordigers van islamitische organisaties, onder wie die van de twee omstreden moskeeën As-Soennah (Den Haag) en alFitrah (Utrecht). Via de mini-enquête hoopt de Tweede Kamer erachter te komen of buitenlandse financiers gelovigen in Nederland ertoe aanzetten zich af te keren van de westerse samenleving. Volgens de AIVD-direct..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .