Patroon van minachting

Getraumatiseerd en in de steek gelaten door de wereld. Zo omschreven afgelopen week hoge medewerkers van de Verenigde Naties in de Veiligheidsraad de burgers in de Syrische provincie Idlib. De VN-gezant voor Syrië, Geir Petersen, wees op de ‘massale golven van verdrijven van burgers en grote aantallen burgerslachtoffers’. Het hoofd Humanitaire hulpverlening, Mark Lowlock, sprak over ‘intensieve aanvallen, erger dan we het hele afgelopen jaar hebben gezien’. Naast de VN hebben internationale hulporganisaties gesmeekt om mededogen met de burgers. Maar het antwoord van zowel Syrië als Rusland is minachtende afwijzing. De Veiligheidsraad komt alleen bijeen als de terroristen in Syrië in de knel komen, beweert Rusland. En Moskou, dat zeker veertien keer met een veto optreden van de Veiligheidsraad over Syrië heeft geblokkeerd, beschuldigt diezelfde Raad van ‘een gebrek aan aandacht en actie’.