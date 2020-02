Lichtenstein en Cremer samen in JAN

Amstelveen

Museum JAN in Amstelveen, het voormalige Museum Jan van der Togt, houdt vanaf medio maart

tentoonstellingen van werk van Jan Cremer (Noordwaarts 2010-2020) en van Roy Lichtenstein (Pop Art in Print). Vanaf 13 maart is een ruime selectie zeegezichten te zien die

Cremer in het afgelopen decennium schilderde. Tegelijk zijn er foto's die Cremer maakte in Mongolië en Groenland. Van Lichtenstein, een van de bekendste kunstenaars in de Amerikaanse Pop Art, is er vanaf

die datum een selectie zeefdrukken te zien. De tentoonstelling omvat prints uit bijna zijn gehele

carrière. <