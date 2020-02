De meest uiteenlopende kerkzaken

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Joost Trouw (70), penningmeester college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bolnes.

RIDDERKERK - Joost Trouw vergadert met het College van Kerkrentmeesters in het gebouw van de Gereformeerde Kerk (PKN) aan de Pretoriuslaan in Ridderkerk-Bolnes. COPYRIGHT DIRK HOL (beeld DIRK HOL)

Waar hebben jullie dit keer over vergaderd?

‘Wij vergaderen altijd over de meest uiteenlopende praktische zaken. Zo hebben we gesproken over ons kerkblad, omdat we een ander soort papier willen gebruiken en het full color willen laten drukken. Ook gaan we uitzoeken of KerkTV iets voor ons is, zodat mensen thuis kunnen meekijken met onze diensten. De boekhouder en ikzelf vertelden over de begroting voor 2020 die inmiddels i..

