'En wat wil jij later worden?', vraagt Oom aan onze zoon. 'Ik wil boer worden.' 'Dan kun je maar beter naar het buitenland gaan, want hier in Nederland valt het niet mee om nog boer te zijn', aldus Oom. Zus houdt haar broertje liever wat dichter bij huis en zegt: 'Euh, dan neem je toch gewoon vegetarische koeien?'

