21. ‘Deze kerk is grappig’, zei Wolf. ‘Een lage kerk met een hoge kont.’ ‘Dat is het koor’, zei Peter. ‘De heiligste, nou ja, de belangrijkste plek van de kerk. Dat koor is gebouwd rond vijftienhonderd. Toen stond de rest van de kerk er al minstens honderdvijftig jaar. De kerk is trouwens gewijd aan de heilige Nicolaas.’

Wolf keek Peter niet-begrijpend aan. ‘Sint Nicolaas’, zei Peter. ‘Sinterklaas dus!’ ‘Echt?’ zei Kris. ‘Vet! Een Sinterklaaskerk.’ Over het gras kwam een kleine, wat oudere man naar hen toelopen. ‘Dag, Willem’, zei Peter vriendelijk, en hij gaf de man een hand. ‘Dit is Willem’, zei hij toen tegen zijn vier jonge gasten. &lsq..

Wolf was een beetje verbaasd. Had hij naar het koor gevraagd? Hij had gezegd dat de kerk zo’n gekke hoge kont had, dat was alles. Maar Willem nodigde hen al uit om met hem mee te gaan, en eerlijk gezegd was Wolf razend benieuwd. Met een zware sleutel deed de koster de grote kerkdeur van het slot. De kerk was mooi en geheimzinnig, een soort van licht en donker tegelijk. Wolf voelde altijd ..

