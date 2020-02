Aangifte tegen ‘haatzaaiend’ lied over Chinezen

Amsterdam

Het lied Voorkomen is beter dan Chinezen is door dj Lex Gaarthuis gemaakt en vrijdag uitgezonden in zijn show Laat met Lex. Het gebruikt onder het mom van carnaval racistische stereotypen en spreekt onder andere over ‘stink-Chinezen’.

Gaarthuis bood excuses aan, maar het probleem is breder. Chinese Nederlanders voelen zich bedreigd, worden geweigerd als ze de bus in willen, worden op straat uitgescholden. Of mensen hoesten op hen.

