‘Sekssokken geven vrouwen meer plezier in bed’

Sokken aan in bed levert warmere voeten op en dat is voor vrouwen die ze dragen tijdens de seks veel prettiger dan seks-met-koude-voeten, bleek al eerder uit onderzoek van de Universiteit Groningen. Zo’n 50 procent van de vrouwen bereikte in dat onderzoek tijdens het vrijen een climax. Toen de wetenschappers de vrijwilligers sokken aanboden, bleek die climax veel mak..

Dat gegeven bracht de stichting op het idee om afgelopen vrijdag bij de start van de Relatieweek van stichting Marriage Week Nederland speciale sekssokken te introduceren. Op de voetzolen is de slogan ‘My favorite place is inside your hug’ (‘Jouw omhelzing is mijn favoriete plek’) afgedrukt. ‘Doordat het mannen doorgaans vaker lukt een orgasme te krijgen dan vrouwen, lijkt het alsof dat de n..

