Gekruisigd als een misdadiger: dat was ook voor de eerste christenen onwennig

Een van de eerste vragen waarmee christenen zich al in het begin van hun bestaan bezighielden, was de vraag of God kon lijden. Niet alleen in canonieke werken als de evangeliën van Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes, maar ook in bijvoorbeeld het apocriefe evangelie van Petrus is een bepaalde versie van Jezus’ lijdensverhaal en dood opgenomen. In gnostische kringen werd een visie op Jezus’ lijden ontwikkeld waarin eigenlijk werd gesteld dat het niet had plaatsgevonden. Zo vertelt Jezus in de Tweede Verhandeling van de Grote Seth, een werkje dat behoort tot de Nag Hammadi-geschriften, dat Hij niet echt is gestorven aan het kruis, maar dat een ander zijn plaats had ingenomen. De gnostische wijsheidsleraar Basilides van Alexandrië werd in de tweede eeuw nog concreter. Hij stelde dat Simon van Cyrene was betoverd door Jezus en daardoor Jezus’ gedaante had aangenomen. Niet Jezus, maar hij was vervolgens gekruisigd. Jezus zou er lachend bij hebben gestaan. En in de brief van Petrus aan Filippus, ook een Nag Hammadi-geschrift, betoont Petrus zich inconsequent door verklaren dat Jezus weliswaar was gekruisigd en gestorven, maar het lijden toch niet echt ondergaan had.