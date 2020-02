Expo met Afrikaans-Amerikaanse kunst

Amersfoort

Museum KAdE in Amersfoort toont vanaf zaterdag een expositie over een eeuw Afrikaans-Amerikaanse kunst en cultuur. Vooral de rol van storytelling wordt belicht, het gebruiken van verhalen. Zo'n 140 bruiklenen van circa vijftig kunstenaars maken deel uit van het evenement. Volgens het museum heeft de slavernij de orale traditie van storytelling 'versterkt in plaats van vernietigd'. Tell Me Your Story begint bij de zogenoemde Harlem Renaissance. Afrikaans-Amerikaanse schrijvers, muzikanten en theatermakers maakten in de jaren twintig furore in de New Yorkse wijk Harlem. <