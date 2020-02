Coronavirus bij Britten in Frankrijk

Chamonix

Het nieuwe coronavirus uit China is geconstateerd bij vijf Britten die in een skioord in de Franse Alpen, Les Contamines-Montjoie, zijn geweest. Volgens de Franse minister van Gezondheid Agnès Buzyn, maken de patiënten, onder wie een kind, het goed en is er geen reden tot bezorgdheid. De besmette mensen behoren tot een groep van elf Britten die eind januari samen in een chalet waren. Eén van hen was uit Singapore gekomen en die heeft het virus meegenomen uit Azië. De Franse autoriteiten zijn op zoek naar mensen die met deze persoon in contact zijn geweest. <