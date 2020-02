Sinterklaas? Nee, Sint Piter

De Friese goedheiligman, Sint Piter, hield zaterdag zijn intocht in Grou. Vorige week was actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nog van plan te demonstreren, omdat de compagnon van Sint Piter, Swarte Pyt, zwart is. Vrijdag zag de groep daar vanaf, omdat het terrein dat hun was toegewezen te onzichtbaar zou zijn. In Leeuwarden werd Sint Piter ontvangen door burgemeeste..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .