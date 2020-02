Op pagina 20 van de krant van 8 februari is in het artikel over Nederlands drugsbeleid per ongeluk tweemaal de reactie van Vera Bergkamp (D66) opgenomen, ook bij de foto van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Hieronder alsnog haar reactie:

‘Ik bepleit een trendbreuk in het drugsbeleid. Ik werk aan een stappenplan in de richting van een meer drugsvrije samenleving. Preventie,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .