ProRail: flink minder koperdiefstallen

Preventieve maatregelen om koperdieven op afstand te houden blijken succesvol. De schade door koperdiefstal op en langs het spoor blijft fors afnemen. Ging het in 2011 nog om 3 miljoen euro, vorig jaar was de schadepost 150.000 euro. 'De maatschappelijke kosten omdat reizigers vertraging oplopen, maken de schadebedragen nog vele malen groter', meldt spoorinfrastructuurbeheerder ProRail.

Utrecht

Preventieve maatregelen om koperdieven op afstand te houden blijken succesvol. De schade door koperdiefstal op en langs het spoor blijft fors afnemen. Ging het in 2011 nog om 3 miljoen euro, vorig jaar was de schadepost 150.000 euro. 'De maatschappelijke kosten omdat reizigers vertraging oplopen, maken de schadebedragen nog vele malen groter', meldt spoorinfrastructuurbeheerder ProRail.

In 2019 waren er officieel 65 meldingen van koperdiefstal, in 2017 sloegen koperdieven nog twee keer zo vaak toe (130 diefstallen) en in 2011 waren het er zelfs 516.

ProRail zette op veel plekken hekken langs het spoor neer. Daarnaast zijn er meer nachtelijke controles, onder meer met honden en camera's, om het aantal diefstallen terug te dringen.

Ook wordt het koper van de kabels tegenwoordig steeds vaker vervangen door aluminium dat de dieven minder geld oplevert. Aluminium bekabeling werkt volgens ProRail net zo goed.