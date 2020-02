Grensregio herdenkt slag die bezetting beëindigde

Het Rijnlandoffensief, het grootste militaire offensief dat ooit vanaf Nederlands grondgebied is uitgevoerd, is zaterdag en zondag herdacht in Groesbeek. De geallieerde aanval begon op 8 februari 1945 en maakte definitief een einde aan de Duitse bezetting van Nederland.

Groesbeek-Kleve

'De Nederlands-Duitse grensregio bleef verwoest achter. Vele duizenden burgers en militairen kwamen om', zegt historicus Wiel Lenders. De operatie duurde tot 23 maart. De komende weken zijn er zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse kant van de grens herdenkingen. Lenders: 'Aan Duitse zijde neemt de belangstelling voor herdenken merkbaar toe. De nieuwe generatie kan wat meer afstand nemen van de in Duitsland altijd gevoelde schuld en schaamte. Zij willen de gebeurtenissen in een historisch perspectief plaatsen.'

Na het mislukken van Market Garden in september 1944 trokken de geallieerden hun troepen samen bij Nijmegen. Duitse plaatsen als Goch, Emmerich, Wesel en Kleve werden platgebombardeerd om de weg vrij te maken voor een nieuwe opmars naar de Rijn in Duitsland. Op 8 februari 1945 vielen 500.000 militairen het Duitse Reichswald binnen, bij Nijmegen en Gennep. In dat bos zijn nog steeds de loopgraven uit die tijd te zien.

Canadezen

Aan het Rijnlandoffensief deden in totaal 1,2 miljoen geallieerde militairen mee. Zij stonden tegenover ongeveer 100.000 Duitse soldaten, die elke millimeter grond bevochten. Pas op 23 maart waren de geallieerden definitief over de Rijn in Duitsland en konden ze optrekken naar Berlijn. De Canadezen keerden zoals afgesproken terug naar Nederland en bevrijdden Oost- en Noord-Nederland.

Zondag was in de kerk en op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek de eerste herdenking van de slag. Later deze maand is er in het Duitse Wesel een symposium over het offensief en de gevolgen daarvan. In het Groesbeekse Vrijheidsmuseum draait tot eind maart de Duitse historische film Krieg am Niederrhein. <