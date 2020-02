Lowlands binnen vijf uur uitverkocht

Biddinghuizen

Het festival Lowlands is uitverkocht. De kaartverkoop begon zaterdag om 11.00 uur en iets voor 16.00 uur meldde de festivalorganisatie dat alle kaarten de deur uit zijn. Het betreft 60.000 tickets voor alle drie de dagen. Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus in Biddinghuizen. In totaal treden zo'n 250 acts op. Niet alleen muziek, maar ook theater, komedie en literatuur staan centraal. Dinsdag kondigde Lowlands de eerste 55 namen van de line-up van de komende editie aan. Onder andere The Chemical Brothers, Foals, Lewis Capaldi, Liam Gallagher, London Grammar en Michael Kiwanuka treden op. <